Ostermärkte in Bietigheim abgesagt Angst vor Anschlägen – „Warum muss eine Privatperson haften?“

Die Aktiven Unternehmer in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) sagen zwei Großveranstaltungen ab. Sie wollen bei Anschlägen nicht in Haftung geraten und sehen die Stadt in der Pflicht.