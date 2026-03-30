Michael Moll von Stauden Moll in Echterdingen ist stolz auf die vielfältigen Eigengewächse. Seiner Pfingstrosen wegen kommen Leute sogar aus der ganzen Region auf die Fildern.
30.03.2026 - 21:05 Uhr
Allein der Duft ist betörend. Und da genügt es, in etwa einem halben Meter Abstand langsam an dem Setzling vorbeizulaufen – schon ist die Umgebung erfüllt von intensivem Rosmarin-Duft. Michael Moll, Geschäftsführer von Stauden Moll in Leinfelden-Echterdingen, ist sichtlich stolz auf seine Pflanzen, die derzeit allerdings noch in einem frühen Wachstumsstadium sind.