In sechs Wochen ist Ostern. In Ostereistedt haben «Hanni Hase» und sein Team bis dahin wieder alle Pfoten voll zu tun. Erwartet werden Briefe von Kindern aus aller Welt.

Ostereistedt - Sechs Wochen vor Ostern hat die Osterpostfiliale der Deutschen Post im niedersächsischen Ostereistedt wieder eröffnet. Wer bis zum 15. April schreibe und eine Absenderadresse hinterlasse, erhalte eine Antwort, sagte ein Sprecher der Deutschen Post.

Im vorigen Jahr gingen den Angaben zufolge mehr als 65.000 Briefe aus 34 Ländern bei "Hanni Hase" und dem Team ein. Die Adresse lautet: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt.

Die Aktion gibt es seit 1982 - damals kamen die ersten Kinder-Briefe in Ostereistedt an, die ehrenamtlich von Post-Mitarbeitern beantwortet wurden. Im Laufe der Jahre wuchs die Zahl der Briefe und Karten an den Osterhasen kräftig. Ziel der Aktion sei es, den Kindern eine Freude zu bereiten und ihnen spielerisch die Tradition des Briefeschreibens näherzubringen, teilte die Post mit.