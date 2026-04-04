Sie wollen sich an den Osterfeiertagen dem Rasen widmen? Lesen Sie hier, ob der Karsamstag der richtige Tag dafür ist.
Karsamstag: Darf man den Rasen mähen?
Da der Karsamstag ein ganz normaler Samstag ist, darf man selbstverständlich auch den Rasen mähen oder vertikutieren. Gemäß der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) darf von 7:00 bis 20:00 Uhr gemäht werden. Gartengeräte wie Freischneider, Grastrimmer, Graskantenschneider, Laubbläser und Laubsammler, die besonders laut sind, dürfen nur von 9 Uhr bis 13 Uhr und von 15 Uhr bis 17 Uhr betrieben werden. Ausgenommen von diesen Vorgaben sind Geräte mit dem europäischen Umweltzeichen. Diese dürfen ebenfalls von 7:00 bis 20:00 Uhr benutzt werden.