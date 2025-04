Einmal im Jahr gießt David Weller in seinem Backnanger Café Zuckerhasen. Der Tag ist ein Highlight vor Ostern. Dennoch sind alle froh, wenn er vorbei ist. Denn der Aufwand ist enorm – und die Arbeit ist nicht ganz ungefährlich.

Annette Clauß 13.04.2025 - 11:22 Uhr

Im Untergeschoss des Café Weller in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist es mollig warm, obwohl die großen Fenster an diesem kühlen Vormittag weit offen stehen. Ein süßlicher Duft liegt in der Luft. Er steigt aus einem gewaltigen Edelstahlkessel, in dem eine beigefarbene Flüssigkeit blubbert. An ihrer Oberfläche bilden sich große Blasen und üppiger weißer Schaum. „Das ist Milcheiweiß“, erklärt David Weller und rührt vorsichtig in dem Sud, den er nach einem Familienrezept zubereitet hat. Jetzt erhitzt er ihn nach und nach auf ungefähr 150 Grad Celsius.