Ostfildern Den Lämmchen ganz nah – Familientag in der Schäferei
Einblicke in seine Handwerk gibt der Schäfer Tibor Wodetzky am Sonntag, 26. April, ab 11 Uhr. In der Schäferei in Nellingen laden die Freien Wähler zum Familientag ein.
Einblicke in seine Handwerk gibt der Schäfer Tibor Wodetzky am Sonntag, 26. April, ab 11 Uhr. In der Schäferei in Nellingen laden die Freien Wähler zum Familientag ein.
Ein Familientag rund um den Schafstall findet am Sonntag, 26. April, ab 11 Uhr in der Schäferei in Nellingen statt. Tibor Wodetzky hat dort vor zehn Jahren begonnen. Neben Einblicken in das alte Handwerk stehen Schäfchen basteln und Ponyreiten für die Kinder auf dem Programm.