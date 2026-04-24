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  6. Den Lämmchen ganz nah – Familientag in der Schäferei

Ostfildern Den Lämmchen ganz nah – Familientag in der Schäferei

Ostfildern: Den Lämmchen ganz nah – Familientag in der Schäferei
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Der Schäfer Tibor Wodetzky aus Nellingen gibt Einblicke in seine Arbeit. Foto: Ines Rudel

Einblicke in seine Handwerk gibt der Schäfer Tibor Wodetzky am Sonntag, 26. April, ab 11 Uhr. In der Schäferei in Nellingen laden die Freien Wähler zum Familientag ein.

Reporterin: Elisabeth Maier (eli)

Ein Familientag rund um den Schafstall findet am Sonntag, 26. April, ab 11 Uhr in der Schäferei in Nellingen statt. Tibor Wodetzky hat dort vor zehn Jahren begonnen. Neben Einblicken in das alte Handwerk stehen Schäfchen basteln und Ponyreiten für die Kinder auf dem Programm.

 

Für die Bewirtung sorgen die Freien Wähler, die den Familientag veranstalten. „Ostfildern gehört zu den wenigen Städten, welche noch einen Schafstall mit einem Schäfer als Pächter betreiben“, sagt Corina Raisch, die stellvertretende Fraktionschefin der FW.

„Uns Freie Wählern lag der Erhalt des Schafstall in Nellingen schon immer sehr am Herzen, spielen die Schafe für die Landschaftspflege doch eine unverzichtbare Rolle zur Erhaltung unserer Kulturlandschaft und auch Förderung der Artenvielfalt.“ Die Schafe und Ziegen von Pächter Tibor Wodetzky werden nach Raischs Worten artgerecht auf den Weiden gehalten und verhindern durch das Abweiden die Verbuschung wertvoller Biotope.

Die Schäferei gehört zu den ältesten Berufen der Menschheit. Foto: pa

Dass es in Nellingen eine Schäferei im Gemeindeeigentum gibt, haben die Freien Wähler nach Raischs Worten mit vorangebracht. Damals habe sich der langjährige Fraktionsvorsitzende Theo Hartmann engagiert eingesetzt „für einen Neustart mit einem jungen, motivierten Schäfer.“ Der Schäfer gehört zu den ältesten Berufen der Menschheit, obwohl der Einsatz oftmals zu wenig gewürdigt wird. Für Jung und Alt gibt es am Familientag einiges zu entdecken. Im Schafstall wurden in jüngster Zeit viele Lämmer geboren.

Die Anfahrt zum Schafstall ist über die Neuhausener Straße in Nellingen möglich.

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