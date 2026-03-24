Freie Wähler: Videoüberwachung wegen Jugendgewalt?

Um die Gewaltspirale zu durchbrechen, wollen die Freien Wähler Videoüberwachung prüfen lassen. Kinder und Jugendliche sind im Stadtgebiet gewalttätig geworden.

Eine Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen wollen die Freien Wähler im Gemeinderat von Ostfildern prüfen lassen. An der Endhaltestelle Nellingen und an der Haltestelle Scharnhauser Park sieht die Fraktion da Probleme. Dort störe immer wieder eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen „mit hohem Gewaltpotenzial“. Der Fraktion schwebt vor, alle zuständigen Akteure der Verwaltung, der Kinder- und Jugendförderung und die Schulleiter an einen Tisch zu bitten. Auch die Polizei soll sich einbringen. Nun muss der Gemeinderat über den Antrag abstimmen. „Es sollen rasche und effektive Maßnahmen besprochen werden in regelmäßigem Austausch, welche der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für die angrenzenden Anwohner und Ladengeschäfte sowie der gesamten Bürgerschaft dienen“, fasst Fraktionschefin Petra Hönschel-Gehrung zusammen.