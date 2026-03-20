Ostfildern Freien Wähler: Videoüberwachung wegen Jugendgewalt?
Um die Gewaltspirale zu durchbrechen, wollen die Freien Wähler Videoüberwachung prüfen lassen. Kinder und Jugendliche sind im Stadtgebiet gewalttätig geworden.
Um die Gewaltspirale zu durchbrechen, wollen die Freien Wähler Videoüberwachung prüfen lassen. Kinder und Jugendliche sind im Stadtgebiet gewalttätig geworden.
Eine Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen wollen die Freien Wähler im Gemeinderat von Ostfildern prüfen lassen. An der Endhaltestelle Nellingen und am Herzog-Philipp-Platz in der Parksiedlung sieht die Fraktion da Probleme. Dort störe immer wieder eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen „mit hohem Gewaltpotenzial“.