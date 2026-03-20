 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Esslingen
  6. Ostfildern

  8. Freien Wähler: Videoüberwachung wegen Jugendgewalt?

Ostfildern Freien Wähler: Videoüberwachung wegen Jugendgewalt?

, aktualisiert am 20.03.2026 - 15:58 Uhr
Ostfildern: Freien Wähler: Videoüberwachung wegen Jugendgewalt?
1
Videoüberwachung soll auch in Ostfildern geprüft werden – das schlagen die Freien Wähler vor. Foto: Janne Kieselbach/dpa

Um die Gewaltspirale zu durchbrechen, wollen die Freien Wähler Videoüberwachung prüfen lassen. Kinder und Jugendliche sind im Stadtgebiet gewalttätig geworden.

Eine Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen wollen die Freien Wähler im Gemeinderat von Ostfildern prüfen lassen. An der Endhaltestelle Nellingen und am Herzog-Philipp-Platz in der Parksiedlung sieht die Fraktion da Probleme. Dort störe immer wieder eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen „mit hohem Gewaltpotenzial“.

 

Der Fraktion schwebt vor, alle zuständigen Akteure der Verwaltung, der Kinder- und Jugendförderung und die Schulleiter an einen Tisch zu bitten. Auch die Polizei soll sich einbringen. Nun mus der Gemeinderat über den Antrag abstimmen. „Es sollen rasche und effektive Maßnahmen besprochen werden in regelmäßigem Austausch, welche der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für die angrenzenden Anwohner und Ladengeschäfte sowie der gesamten Bürgerschaft dienen“, fasst Fraktionschefin Petra Hönschel-Gehrung zusammen.

Die Kinder und Jugendlichen bedrohten „systematisch an den benannten Plätzen Passanten und Ladengeschäfte“. Bei den Betroffenen schüre das Angst. „Dieser Gewalt dürfen wir nicht tatenlos zusehen und müssen daher alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel einsetzen“ so Hönschel-Gehrung weiter. Die Landesregierung hat im Februar 2026 das Landesschutzgesetz geändert und erlaubt seitdem unter bestimmten Voraussetzungen den Einsatz von Videoanlagen zur Überwachung des öffentlichen Raums. Somit könnten Strafhandlungen schneller verfolgt werden und etwa ausgesprochene Platzverweise einfacher kontrolliert und geahndet werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Ostfildern: „Wir erhöhen die Sicherheit“ – Hilfe für psychisch kranke Obdachlose

Ostfildern „Wir erhöhen die Sicherheit“ – Hilfe für psychisch kranke Obdachlose

Sich um psychisch kranke Obdachlose zu kümmern, ist nicht nur eine Sache der Inklusion, sondern auch der Sicherheit. Wie Ostfildern das trotz klammer Kassen schaffen will.

Beim Umgang mit den jungen Menschen wollen die Freien Wähler die Kinder- und Jugendförderung ins Boot holen. Neben den Strafmaßnahmen, die bei den meisten Beteiligten nicht greifen, da sie unter 14 Jahre alt sind, müssten aus Sicht der Fraktion weitere lösungsorientierte Ansätze durch die Jugendsozialarbeit im Zentrum Zinsholz ungesetzt werden. „Langfristiges Ziel muss es sein, den teilweise noch strafunmündigen Kindern wieder eine Perspektive zu geben und sie rechtzeitig aus der Gewaltspirale herauszuholen“, so die Freien Wähler in ihrem Antrag. Anstelle von Ausgrenzung sollen sie Integration erleben durch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung wie etwa mit Sportangeboten.

Weitere Themen

Märchenhaftes Schloss: „Es ist schön, Erfolge zu sehen“: Heilende Pferdetherapie in Ostfildern

Märchenhaftes Schloss „Es ist schön, Erfolge zu sehen“: Heilende Pferdetherapie in Ostfildern

Im Hippozentrum in Scharnhausen werden jede Woche 500 Patienten behandelt. Hier, auf dem Gelände des ehemaligen Lustschlosses, wird unter anderem Pferdetherapie angeboten.
Von Elisabeth Maier
Ostfildern: „Besonderes Ereignis“ – Bei Jugendsportnacht zeigt der Nachwuchs, was er kann

Ostfildern „Besonderes Ereignis“ – Bei Jugendsportnacht zeigt der Nachwuchs, was er kann

Bei der Jugendsportnacht des TV Nellingen präsentierten 23 Gruppen ihr Können. Vergeben wurden auch die TVN Ehrenamtsawards.
Von Rainer Kellmayer
Buslinienbündel Filder: Gegen ausgedünnte Takte – Junge Leute kämpfen für dichte Bustakte

Buslinienbündel Filder Gegen ausgedünnte Takte – Junge Leute kämpfen für dichte Bustakte

Mit einem offenen Brief kämpft die Jugendbeteiligung Ostfildern für den Erhalt der Bustakte auf den östlichen Fildern. Die Junge Union und die Jusos unterstützen sie.
Von Elisabeth Maier
Ostfildern: Countdown für die Jugendsportnacht – Nachwuchs für Sport begeistern

Ostfildern Countdown für die Jugendsportnacht – Nachwuchs für Sport begeistern

Mit 250 Mitwirkenden ist die Jugendsportnacht des TV Nellingen am Samstag, 14. März, ein großes Ereignis. Der Verein gibt dem Nachwuchs eine Bühne.
Von Elisabeth Maier
Vereinskultur in Ruit: Die Geselligkeit lebt – Turnen und Bier trinken im Waldheim

Vereinskultur in Ruit Die Geselligkeit lebt – Turnen und Bier trinken im Waldheim

Mit Festen, einem Lokal und kulturellen Angeboten hält der Waldheimverein in Ruit die Erinnerung an die Arbeiterkultur wach. Kinder und Familien bleiben eine wichtige Zielgruppe.
Von Elisabeth Maier
Stadtentwicklung: Neue Strategien für das Gewerbe – Baulücken im Zinsholz schließen

Stadtentwicklung Neue Strategien für das Gewerbe – Baulücken im Zinsholz schließen

Über die Zukunft des Gewerbegebiets Zinsholz denken die Planer der Stadt Ostfildern mit Bürgern nach. Hitzeschutz und das Straßennetz sind große Themen.
Von Elisabeth Maier
Ukrainerin spricht in Ostfildern: Poltawa: Matratzen auf dem Kirchenboden, Schulunterricht in Bombenschutzkellern

Ukrainerin spricht in Ostfildern Poltawa: Matratzen auf dem Kirchenboden, Schulunterricht in Bombenschutzkellern

Die Ukrainerin Angela Chechotka berichtet in Ostfildern über das Leben im Krieg in ihrer Heimat. Vor kurzem hat er auch sie aus der Partnerstadt Poltawa auf die Fildern vertrieben.
Von Rainer Kellmayer
Ostfildern: Wechsel im Stadtarchiv – Welche Pläne hat Patrizia Hartich?

Ostfildern Wechsel im Stadtarchiv – Welche Pläne hat Patrizia Hartich?

Nach 34 Jahren geht der Ostfilderner Stadtarchivar Jochen Bender in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin ist Patrizia Hartich. Wie geht es zukünftig im Archiv weiter?
Von Elisabeth Maier
Handwerk in Ostfildern: Bald ist der Holzofen aus: Bäckerei Bluthardt in Nellingen schließt

Handwerk in Ostfildern Bald ist der Holzofen aus: Bäckerei Bluthardt in Nellingen schließt

Bald gibt es kein Holzofenbrot von Frank Bulthardt mehr: Der Bäckermeister gibt mit 48 Jahren sein beliebtes Geschäft in Ostfildern-Nellingen auf. Warum gibt er auf?
Von Elisabeth Maier
Viele Fälle in Ostfildern: Erneut Teile von teurem Auto gestohlen – sind Serientäter am Werk?

Viele Fälle in Ostfildern Erneut Teile von teurem Auto gestohlen – sind Serientäter am Werk?

In Ostfildern-Kemnat (Kreis Esslingen) haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem geparkten Mercedes Teile abmontiert. Kein Einzelfall.
Von Elke Hauptmann
Weitere Artikel zu Ostfildern Kreis Esslingen Jugend Straftaten
 
 