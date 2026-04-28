Ab Mitte Juni wird eine viel befahrene Verbindungsstraße in Ostfildern saniert. „Die Fahrbahn weist erhebliche Schäden auf“, sagte Bürgermeister Michael Lübke.
28.04.2026 - 11:13 Uhr
Die Kreuzbrunnenstraße wird von Mitte Juni bis Ende August 2026 saniert. Deshalb wird sie voll gesperrt. Rund zehn Wochen lang müssen Verkehrsteilnehmer damit rechnen, dass es zu Behinderungen kommt. Der Verkehr auf der viel befahrenen Hauptstraße zwischen Nellingen, Scharnhausen und dem Scharnhauser Park wird umgeleitet.