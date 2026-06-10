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  6. Kinderspielfest rund ums Waldheim

Ostfildern Kinderspielfest rund ums Waldheim

Ostfildern: Kinderspielfest rund ums Waldheim
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Generationen feiern am Wochenende im Waldheim Ruit beim idyllischen Zinsholz-Wäldchen. Das Restaurant bietet am Wochenende eine spezielle Karte für Familien an. Foto: Markus Brändli

Am 13. Juni gibt es in Ruit Spiel, Spaß und Bewegung für Jungen und Mädchen. Der Waldheimverein lädt am 14. Juni zur Hocketse mit Musik ein.

Reporterin: Elisabeth Maier (eli)

Jung und Alt feiern am Wochenende rund um das Waldheim in Ruit. Das Kinderspielfest findet am Samstag, 13. Juni, von 14 bis 16 Uhr statt. Die Kindersportschule (KISS) und der Waldheimverein haben ein buntes Programm zusammengestellt. Am 14. Juni veranstaltet der Waldheimverein nach dem ökumenischen Gottesdienst ab 11 Uhr ein Fest mit Musik.

 

Am Samstag gibt es von 14 bis 16 Uhr Bewegungsspiele auf dem Waldheimplatz. Kinder zwischen drei und zehn Jahren dürfen mitmachen, die Anmeldung beginnt um 13.15 Uhr. Jungen und Mädchen der Grundschule Ruit eröffnen das Kinderspielfest mit einem Liedbeitrag. Auch die Tanzgruppen des Turnerbund Ruits treten auf. Die Bewegungsspiele hat das pädagogische Team der KISS Ostfildern vorbereitet. Ziel ist es, den Kindern mit Spaß Lust auf Sport zu machen. An verschiedenen Stationen dürfen sie sich austoben.

Das Waldheimrestaurant sorgt im Biergarten für die Bewirtung und bietet spezielle Menüs für Familien an. Auch nach dem Ende des Kinderspielfests um 16 Uhr geht es auf dem Waldheimgelände am Zinsholzwäldchen und im Biergarten weiter. Am Sonntag, 14. Juni, beginnt der traditionelle ökumenische Gottesdienst um 10 Uhr. Anschließend wird ab 11 Uhr der Musikverein Ruit die Gäste unterhalten. Der Biergarten und das Waldheimrestaurant haben den ganzen Tag geöffnet.

In Ruit, das stark von Arbeitertraditionen geprägt ist, hat der Waldheimverein eine lange Geschichte. Auch Vereine wie der Sänger- und der Turnerbund sind automatisch Mitglied in dem Verein, der in Ostfildern mit dem Kinderspielfest gezielt Familien ansprechen möchte.

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