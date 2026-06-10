Ostfildern Kinderspielfest rund ums Waldheim
Am 13. Juni gibt es in Ruit Spiel, Spaß und Bewegung für Jungen und Mädchen. Der Waldheimverein lädt am 14. Juni zur Hocketse mit Musik ein.
Am 13. Juni gibt es in Ruit Spiel, Spaß und Bewegung für Jungen und Mädchen. Der Waldheimverein lädt am 14. Juni zur Hocketse mit Musik ein.
Jung und Alt feiern am Wochenende rund um das Waldheim in Ruit. Das Kinderspielfest findet am Samstag, 13. Juni, von 14 bis 16 Uhr statt. Die Kindersportschule (KISS) und der Waldheimverein haben ein buntes Programm zusammengestellt. Am 14. Juni veranstaltet der Waldheimverein nach dem ökumenischen Gottesdienst ab 11 Uhr ein Fest mit Musik.