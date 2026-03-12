In Ostfildern-Nellingen kommt es am Mittwochnachmittag zu einer versuchten Sachbeschädigung im Vorraum einer Bankfiliale. Die Polizei nimmt einen 28-Jährigen fest.

alp 12.03.2026 - 13:29 Uhr

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) einen 28-Jährigen festgenommen. Nach Angaben der Polizei betrat der Mann gegen 16.40 Uhr den Vorraum einer Bankfiliale in der Hindenburgstraße. Dort schrie er unkontrolliert umher. Außerdem soll er gegen die Schiebetür der Filiale getreten haben.