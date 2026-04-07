Ostfildern Supermarkt öffnet im Frühjahr 2027 – Neubau im Kemnater Zentrum wächst
Ein Mehrfamilienhaus mit Kindertagesstätte, Supermarkt und Demenz-WG entsteht in Kemnat. Im Frühjahr 2027 öffnet der Rewe und schließt eine Lücke im Stadtteil.
Ein Mehrfamilienhaus mit Kindertagesstätte, Supermarkt und Demenz-WG entsteht in Kemnat. Im Frühjahr 2027 öffnet der Rewe und schließt eine Lücke im Stadtteil.
Auf die Eröffnung des neuen Rewe-Marktes in der Heumadener Straße im Frühjahr 2027 warten die Menschen in Kemnat sehnlichst. Dann wird die Lücke in der Nahvesorgung geschlossen, die der Netto-Discounter hinterlassen hat. In dem Mehrfamilienhaus mit einem Einkaufsmarkt, einer Demenz-WG und einer Kindertagesstätte feierte die K & P Unternehmensgruppe kürzlich Richtfest.