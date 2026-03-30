Viele klicken am Morgen bereits durch das Internet. Ist der Wal noch da? Hat er es geschafft und schwimmt wieder? Nun hat die Wasserschutzpolizei erste Infos zum Meeressäuger.

red/dpa 30.03.2026 - 07:37 Uhr

Der an der Ostseeküste gestrandete Buckelwal hat sich nicht befreien können. Das Tier liege noch immer in der Bucht vor Wismar, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Wismar der Deutschen Presse-Agentur. „Ja, der ist noch da. Die Situation ist noch so wie gestern.“ Das Tier habe sich nicht von der Stelle bewegt. Gleichzeitig gebe es nun weniger Wasser als am Sonntag. Das mache die Lage ein bisschen schwieriger.