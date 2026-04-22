Der gestrandete Wal liegt weiterhin vor Poel. Auf Livestreams ist zu sehen, wie er atmet. Problematisch könnten heute wieder die Wasserstände werden.
22.04.2026 - 07:34 Uhr
Der gestrandete Buckelwal in der Bucht der kleinen Ostsee-Insel Poel hat sich über die Nacht nicht von der Stelle bewegt. Er liege weiterhin in der Ausfahrt zur Wismarbucht, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am frühen Morgen. Auf Livestreams im Internet ist zu sehen, wie sich der Rücken des rund 12 Meter langen Tiers bewegt und der Wal atmet.