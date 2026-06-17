Gut einen Monat nach dem Tod des Buckelwals sollen die ehrenamtlichen Helfer auf Poel ein Dankeschön bekommen. Sie haben sich um das bundesweit bekannt gewordene Tier bemüht.
17.06.2026 - 13:15 Uhr
Schwerin/Insel Poel - Tagelang haben Helfer im April in der flachen Kirchsee-Bucht der Ostseeinsel Poel vor Wismar um das Leben des gestrandeten Buckelwals gekämpft - letztlich ohne Erfolg, da das Tier kurz nach seinem Transport in die Nordsee verendete. Jetzt will sich Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) mit einem Fest bei den Ehrenamtlichen bedanken, die an der Aktion in der Bucht beteiligt waren.