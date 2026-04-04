Trotz Verletzungen bleibt die Hoffnung: Umweltminister Backhaus betont, der gestrandete Wal werde nicht getötet. Wie lange das Tier noch überlebt, ist laut Experten ungewiss.
Wismar - Der vor Wismar gestrandete Buckelwal lebt weiterhin. Er atme, mal alle zwei Minuten, mal alle vier bis fünf Minuten, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Samstag nach einem Besuch des vor der Insel Poel im flachen Wasser gestrandeten Buckelwals. Er habe auch wieder gerufen. "Aber man sieht eben auch, dass seine Aktivitäten geringer werden."