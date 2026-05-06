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  6. Von Kletterturm bis Lawinensuche – Ein Tag voller Abenteuer am Berg

Outdoor-Event in Leonberg Von Kletterturm bis Lawinensuche – Ein Tag voller Abenteuer am Berg

Outdoor-Event in Leonberg: Von Kletterturm bis Lawinensuche – Ein Tag voller Abenteuer am Berg
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Eine von vielen Attraktionen beim Engelbergsteigen in Leonberg ist der Kletterturm. Foto: DAV Bezirksgruppe Leonberg

Die DAV-Gruppe Leonberg lädt für Sonntag zum 14. Engelbergsteigen ein. Besucher entdecken spielerisch Bergsport – und lernen Wissenswertes über alpine Gefahren.

An diesem Sonntag, 10. Mai, ist es wieder so weit: Das Engelbergsteigen rund um den Engelbergturm, das Wahrzeichen Leonbergs, geht in seine 14. Runde. Die Bergsportfreunde der örtlichen Bezirksgruppe des Deutschen Alpenvereins (DAV) laden Bewegungs- und Experimentierfreudige aller Altersklassen zu einem besonderen Erlebnis ein. Auf sie warten bei einer Rallye interessante Aufgaben und spannende Aktionen rund um den Bergsport, dazu eine Reihe von Quizfragen zu Bergsportthemen und zu den örtlichen Gegebenheiten.

 

Die Entdeckungstour am Engelberg führt entlang einer neuen Route und zuletzt auch wieder zum neuen Boulderblock, einer der Mitmachstationen. Andere Herausforderungen warten bereits beim Startpunkt auf der Engelbergwiese. Hoch hinaus geht’s am Kletterturm. Lange Warteschlangen bilden sich erfahrungsgemäß beim Prusiken an einem Baum. Hier geht es darum, mithilfe von zwei Bandschlingen und den entsprechenden Prusikknoten an einem fixierten Seil aufzusteigen. Diese Technik kann sowohl in der klassischen Alpinistik als auch in der modernen Sportkletter- und Big Wall-Kletterei verwendet werden, um sich an einer Wand hochzuziehen.

Spannende Einblicke in die Welt des Bergsports

Gleichzeitig bietet die Rallye spannende Einblicke in die Welt des Bergsports – inklusive wichtiger Lerninhalte. Nach einem lawinenreichen Winter gewinnt beispielsweise die Aufklärung rund um alpine Gefahren an Bedeutung: Übungen zur Suche nach Lawinenverschütteten oder Demonstrationen zur Spaltenbergung zeigen anschaulich, wie wichtig Wissen und Vorbereitung in den Bergen sind. Die Stationen werden von erfahrenen Bergsportlern der Leonberger DAV-Gruppe betreut.

Weitere Angebote auf dem Engelberg sind Steinmännchen bauen oder das Balancieren auf einer Slackline. Die Aufgaben für die Rallye sind so gewählt, dass sie von allen Mitstreitern gut gemeistert werden kann – und sie beinhalten auch Fragen zu örtlichen Gegebenheiten.

Ein Tourenheft leitet durch den Tag am Engelberg

Bei der Anmeldung am Sonntag von 12 Uhr an gibt es für drei Euro ein Tourenheft mit einer Skizze zum Verlauf der Route und allen Quizfragen. Die Tourenhefte mit den höchsten Punktzahlen, die rechtzeitig bis zur Auswertung ab 17 Uhr abgegeben werden, nehmen an einer Verlosung teil.

Auf die erfolgreichsten Teilnehmer warten attraktive Preise. Diese werden bei der Siegerehrung gegen 17.30 Uhr überreicht, während der Tag bei der Grillhütte gemütlich ausklingt. Für Essen und Trinken ist bereits ab 12 Uhr gesorgt.

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