Das Universum Kino Backnang zeigt am 11. November spektakuläre Kurzfilme des Bayerischen Outdoor Filmfestivals (B/O/F/F). Hier gibt’s einen Vorgeschmack in Bildern.
04.11.2025 - 12:00 Uhr
Er kennt die Berge, das Eis, die Kameras – und das Kino seiner Kindheit. Joachim Stark ist Kletterer, Skifahrer, Filmemacher und stammt aus Cottenweiler bei Backnang (Rems-Murr-Kreis). Heute lebt er in Oberbayern, mitten in der Bergwelt, wo das Bayerische Outdoor Filmfestival (B/O/F/F) seinen Ursprung hat. Doch jedes Jahr bringt er ein Stück davon zurück in die alte Heimat: ins Universum Kino Backnang, wo am 11. November wieder die besten Outdoorfilme der Saison laufen.