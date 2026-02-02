Outdoor-Geschäft geschlossen: Vaude will mit neuem Laden nach Ludwigsburg zurückkehren

 
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  Vaude will mit neuem Laden nach Ludwigsburg zurückkehren

Auch in Ludwigsburg hatte Vaude Rucksäcke im Programm – bis der Laden seine Pforten schloss. Foto: Imago/Jan Huebner)

Der Laden des Outdoor-Ausrüsters Vaude in Ludwigsburg ist seit September geschlossen. Doch nun gibt es Signale für ein Comeback – allerdings an anderer Stelle.

Wer in der Ludwigsburger Innenstadt auf der Suche nach einem Rucksack, einer windfesten Jacke oder einer robusten Hose zum Wandern war und dabei gezielt nach Produkten schwäbischer Provenienz Ausschau hielt, landete fast zwangsläufig auch in der Kirchstraße 25. Dort, in der Fußgängerzone, unterhielt der Tettnanger Outdoor-Spezialist Vaude eine Filiale. Zumindest bis zum Herbst. Dann gingen die Lichter aus, der Laden war geschlossen. Doch nun zeichnet sich eine Rückkehr ab, wenn auch an anderer Stelle.

 

Genaue Infos sollen noch folgen

„Es ist geplant, dass im Frühjahr 2026 ein neuer Vaude-Store in Ludwigsburg eröffnet“, verkündet Vaude-Pressesprecherin Birgit Weber. Wo und wann genau, dazu schweigt sie sich jedoch aus. Man werde über den neuen Laden „zu gegebener Zeit“ informieren, teilt Weber lediglich mit.

Weitere Artikel zu Laden Innenstadt Ludwigsburg Geschäft
 
 