Silvia Hlinik stellt in ihrer Werkstatt in Stuttgart-Feuerbach nachhaltige Outdoor-Mode her. Warum sie sich selbstständig gemacht hat – und welches Gesetz sie ändern würde.
10.08.2025 - 18:00 Uhr
Silvia Hlinik fürchtet sich nicht vor Konkurrenz. Im Gegenteil, sie sagt: „Ich wünsche mir Nachahmer“ – Nachahmer für ihr Konzept der nachhaltigen Outdoor-Mode. In einer kleinen Werkstatt in Stuttgart-Feuerbach stellt die 38-Jährige Accessoires „für Alltag, Freizeit und Abenteuer“ her, wie es auf der Webseite ihres Labels Manuc heißt.