Die Ozeane sind wärmer als je zuvor seit Messbeginn – sowohl an der Oberfläche als auch bis in 2000 Metern Tiefe. Das hat Auswirkungen auf den Menschen.

Markus Brauer /dpa 12.01.2025 - 16:23 Uhr

Die Weltmeere waren 2024 einer laut Studie, die im Fachmagazin „Advances in Atmospheric Sciences“ erschienen ist, so warm wie noch nie seit Beginn der Messungen. Der Rekord gelte sowohl für die Temperaturen an der Oberfläche als auch für die gespeicherte Wärme bis in eine Tiefe von 2000 Metern, schreiben die Forscher um Lijing Cheng vom Institut für Atmosphärenphysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften.