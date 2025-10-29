Lang hat man nichts mehr gehört vom Dauerbrenner Parkhaus in Bernhausen. Nun aber gibt es zumindest einen Siegerentwurf für einen Neubau. Wie wird der aussehen?
Platz für etwa 250 Autos, eine umfangreiche E-Lade-Infrastruktur, 200 Fahrradstellplätze, Sharing-Angebote und eine barrierefreie Verknüpfungen zur S-Bahn und zum Busbahnhof, und das alles in zwei Gebäudeteilen: Endlich ist bekannt, wie der zukünftige Mobilitätshub samt Parkhaus in Bernhausen aussehen wird. Nach einem mehrheitlichen Beschluss in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sollen nun die Vorplanungen starten.