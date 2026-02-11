Gemeinsame Zeit ist das wertvollste Geschenk. Doch nach dem zehnten Kinobesuch kann es langweilig werden. Genau deshalb lohnt es sich, gemeinsam Neues auszuprobieren. Stuttgart bietet Paaren viele Möglichkeiten dafür.
10.02.2026 - 15:18 Uhr
Die gemeinsame Zeit als Paar aktiv zu gestalten, ist ein wichtiger Bestandteil jeder Beziehung. Stuttgart und die umliegende Region bieten hierfür weit mehr als die klassischen Standards. Von handwerklichen Projekten in kleinen Hinterhof-Ateliers bis hin zu kulinarischen Kursen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, gemeinsam Neues zu unternehmen.