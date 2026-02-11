Gemeinsame Zeit ist das wertvollste Geschenk. Doch nach dem zehnten Kinobesuch kann es langweilig werden. Genau deshalb lohnt es sich, gemeinsam Neues auszuprobieren. Stuttgart bietet Paaren viele Möglichkeiten dafür.

Die gemeinsame Zeit als Paar aktiv zu gestalten, ist ein wichtiger Bestandteil jeder Beziehung. Stuttgart und die umliegende Region bieten hierfür weit mehr als die klassischen Standards. Von handwerklichen Projekten in kleinen Hinterhof-Ateliers bis hin zu kulinarischen Kursen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, gemeinsam Neues zu unternehmen.

Wer auf der Suche nach einer Alternative zum gewöhnlichen Abendessen ist, findet in der Landeshauptstadt Stuttgart viele Anlaufstellen.

Goldmond Stuttgart – gemeinsam Schmuck herstellen

Ein einzigartiges Erlebnis für Paare bieten die Schmuck- und Trauringkurse bei Goldmond Stuttgart. In der Werkstatt können Ringe oder andere Schmuckstücke individuell aus Silber, Gold, Edelsteinen oder Perlen entworfen und unter professioneller Anleitung gefertigt werden. Die Kurse verbinden handwerkliches Können, Design und gemeinsames Gestalten und eignen sich besonders für Paare, die ein bleibendes, persönliches Erlebnis suchen. Sie bieten eine kreative Umgebung, in der gemeinsame Ideen verwirklicht und besondere Erinnerungen geschaffen werden.

Adresse: Wagnerstraße 28, 70182 Stuttgart

Kunstatelier Studio Suho – Ästhetik an der Töpferscheibe

Kreativität und gemeinsames Gestalten stehen im Mittelpunkt der Kurse bei Studio Suho, einer spannenden Option für Pärchenaktivitäten in Stuttgart. In den Workshops werden verschiedene künstlerische Techniken vermittelt und direkt praktisch umgesetzt – beispielsweise das Töpfern. Die Kurse bieten Raum für spielerisches Ausprobieren und entspannte Zeit abseits des Alltags.

Adresse: Böheimstraße 9, 70178 Stuttgart

Graffiti-Workshop in Stuttgart

Der Graffiti-Anfänger-Workshop von Graffiti-Stuttgart.de zählt zu den kreativen Pärchenaktivitäten in Stuttgart und bietet eine abwechslungsreiche Möglichkeit, gemeinsame Zeit zu verbringen. Im zweitägigen Kurs werden Grundlagen der Graffiti- und Street-Art-Kultur vermittelt, von der ersten Skizze bis zur praktischen Umsetzung an der Wand. Unter fachkundiger Anleitung und mit professionellem Material entsteht ein eigenes Graffiti-Motiv. Der Workshop verbindet Theorie und Praxis und eignet sich für Paare, die in Stuttgart ein außergewöhnliches und kreatives Erlebnis suchen.

Adresse: Kriegsbergstraße 28, 70180 Stuttgart

Tanzbein schwingen in der Tanzschule Joydance

Tanzen lernen in einer Paar‑orientierten Umgebung eröffnet neue Wege, gemeinsame Zeit aktiv zu gestalten – dafür steht die Tanzschule Joydance in Stuttgart. In den Standard‑ und Paartanzkursen werden beliebte Tänze des Welttanzprogramms wie Langsamer Walzer, Foxtrott, Rumba und Cha‑Cha‑Cha sowie DiscoFox und Salsa vermittelt, meist über mehrere Wochen in flexiblen Terminen. Die Kurse sind bewusst für Anfänger und Fortgeschrittene ausgelegt

Adresse: Schwieberdinger Straße 56, 70435 Stuttgart

Lamooi – Keramik selbst bemalen

Das Keramikmal-Studio Lamooi bietet vielseitige kreative Erlebnisse für Einzelpersonen, Gruppen und Paare in Stuttgart. Das Bemalen von Keramik verbindet Entspannung, Kreativität und gemeinsame Zeit. Das offene Studio-Konzept eignet sich besonders für Date-Abende oder ruhige kreative Momente und schafft eine angenehme Atmosphäre für alle, die etwas Eigenes gestalten möchten.

Adresse: Gutenbergstraße 92 oder Gutbrodstraße 2, 70197 Stuttgart

Rätseln bei TeamEscape Stuttgart

Rätselspaß und gemeinsames Knobeln gefällig? Die Escape Rooms von TeamEscape Stuttgart verwandeln alltägliche Stunden in ein interaktives Abenteuer voller Spannung und Herausforderungen. Auch für zwei Spieler sind viele Räume geeignet, in denen Hinweise entdeckt, Codes geknackt und Strategien entwickelt werden müssen, um aus den thematisch gestalteten Szenarien zu entkommen.

Adresse: Theodor-Heuss-Straße 32, 70174 Stuttgart

Sitt Wein in der Tübinger Straße – Modernes Weintasting

Sitt Wein hat das Thema Weinprobe neu interpretiert. Über ein Self-Service-System können Paare verschiedene Weine in kleinen Probierschlucken (Sitts) selbst zapfen. Das ermöglicht eine ungezwungene Entdeckungsreise durch nationale und internationale Weingüter, ganz ohne Zeitdruck.

Adresse: Tübinger Straße 91, 70178 Stuttgart

Kochschule Stuttgart – Rind, Trüffel oder Sushi

Lust auf ein Date, das durch den Magen geht? Abwechslungsreiche Kochkurse für Genießer gibt es in der Kochschule Stuttgart. In modern ausgestatteten Küchen werden unterschiedliche Küchenstile und Techniken vermittelt – von internationalen Gerichten bis zu saisonalen Menüs. Unter professioneller Anleitung entstehen mehrgängige Speisen, die anschließend gemeinsam genossen werden.

Adresse: Rosenstrasse 42, 70182 Stuttgart

Mit Alpakas spazieren gehen

Ein besonderes Naturerlebnis bieten die Begegnungen mit Alpakas bei Württemberg Alpakas, eine beliebte Option für kreative Pärchenaktivitäten in Stuttgart und Umgebung. Bei geführten Spaziergängen lassen sich die Tiere hautnah erleben, füttern und fotografieren. Die Touren verbinden entspannte Bewegung im Freien mit einzigartigen Momenten in der Natur und sind ideal für Paare, die gemeinsame Zeit abseits des Alltags verbringen möchten.

Adresse: Württembergstraße, 70327 Stuttgart

MyWeinwanderung – Wandern und Wein

Weinwanderungen rund um Stuttgart verbinden Natur, Genuss und gemeinsame Erlebnisse und sind eine attraktive Ergänzung zu klassischen Aktivitäten für Paare. Bei den Touren führt der Weg durch die malerischen Weinberge rund um Untertürkheim und Rotenberg mit herrlichen Ausblicken über die Stadt, begleitet von der Verkostung regionaler Weine und unterhaltsamen Aufgaben oder Spielen rund ums Thema Wein. Angebote wie die app-geführten MyWeinwanderung‑Touren liefern das komplette Materialpaket mit Weinen, Guide‑App und Zubehör für eine flexible, selbstbestimmte Tour durch die Reben. Die Wanderungen bieten Raum für Gespräche, Bewegung und Genuss in der Natur und eignen sich für Paare, die Stuttgart und seine Weinlandschaft gemeinsam aktiv erleben möchten.

Adresse: Je nach Tourstartpunkt, typischerweise in der Nähe des Bahnhofs Untertürkheim oder in den umliegenden Weinbergen.

Fotokurse bei Fotosafari Stuttgart

Bei Fotosafari Stuttgart werden spannende Fotokurse angeboten. Bei den Kursen werden Grundlagen der Fotografie vermittelt und praxisnah umgesetzt – von City-Touren über Porträtaufnahmen bis hin zu kreativen Grundlagenkursen. Teilnehmer können gemeinsam neue Perspektiven entdecken, die Umgebung durch die Kamera neu erleben und persönliche Motive gestalten. Die Kurse eignen sich für Paare, die ihre kreative Seite ausleben und gleichzeitig die Stadt Stuttgart auf besondere Weise erkunden möchten.

Adresse: Breitscheidstraße 106a, 70176 Stuttgart

Ob man sich bei Goldmond handwerklich ausprobiert, im Studio Suho an die Drehscheibe wagt oder bei Sitt Wein neue Lieblingsweine entdeckt – Stuttgart bietet eine große Auswahl an spannenden Erlebnissen für Paare. Ein Tipp für die Planung: Viele dieser Kurse sind sehr beliebt und gerade an Wochenenden schnell ausgebucht. Eine frühzeitige Reservierung über die jeweiligen Webseiten ist daher ratsam.