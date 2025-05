Laura und Robert aus dem Kreis Esslingen tragen bei ihrem Liebesspiel mitunter blaue Flecken und offene Hautstellen davon. Warum diese harte Tour für die Beiden ihre Beziehung stärkt und wo ihre Grenzen liegen.

Florian Gann 07.05.2025 - 00:00 Uhr

Laura legt ein aus einem Handtuch geformtes Bündel auf den Holztisch ihrer Wohnung, schnürt es auf. Im Hintergrund lodert ein Holzofen, leichter Rauchgeruch strömt durch ihre Wohnung im Kreis Esslingen. Laura, 28, erklärt gemeinsam mit ihrem Partner Robert, 39, den Inhalt dieses Pakets: Eine Reitgerte, in kurzer Ausführung, damit zielt es sich leichter. Ein Elektroschocker, Stromstärke auf Weidezaunniveau, nur selten benutzt. Ein Flogger, also ein Griff mit einem dicken Büschel an Lederfransen, eher was für Einsteiger. Nippelklemmen mit Kette, die sich unter Zug fester zuziehen. Eine Bullwhip, also eine Bullenpeitsche, damit kann man sich wehtun, wenn man nicht weiß, was man macht. Was Laura und Robert hier präsentieren, ist ihr Werkzeugkasten. Werkzeuge, die sie einsetzen, um ihre Lust zu steigern.