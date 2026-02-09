In der Halbzeitshow des diesjährigen Super Bowl hat sich ein Paar trauen lassen. Wie es zu dieser überraschenden Hochzeit vor einem Millionen-Publikum kam, erfahrt ihr hier.

Die Seattle Seahawks haben zum zweiten Mal den Super Bowl gewonnen. Das favorisierte Team setzte sich in einem einseitigen Finale der National Football League mit 29:13 gegen die New England Patriots durch. In der Halbzeitshow des Super Bowl kam es zu einem kuriosen Moment, als ein Paar live vor einem weltweiten Millionen-Publikum heiratete.

Angebot zur Halbzeitshow-Trauung kam von Bad Bunny Ein Paar hat während der Halbzeit-Show des Super Bowls mitten im Auftritt des Grammy-Gewinners Bad Bunny geheiratet. Die New York Times erfuhr aus dem Umfeld des puertoricanischen Superstars, dass die Zeremonie auf dem Rasen des Stadions von Santa Clara echt war.

Demnach habe das Paar Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, ursprünglich auf seine Hochzeit eingeladen. Der Sänger drehte den Spieß um: Er bot dem Paar an, live in seiner Show zu heiraten. Zunächst war während des Auftritts ein Heiratsantrag des späteren Bräutigams auf Knien zu sehen, später eine Szene mit Brautkleid und einem Geistlichen: „Sie sind nun verheiratet und dürfen sich küssen.“ Unmittelbar danach folgte der Gastauftritt von Lady Gaga.

Ein Flitzer und eine Botschaft

Doch die Trauung war nicht die einzige Kuriosität. Kurz nach Beginn des Schlussviertels stürmte ein Mann mit nacktem Oberkörper auf das Spielfeld. Dabei narrte er gleich mehrere Ordner. Patriots-Profi Kyle Williams legte zwar nicht selbst Hand an, aber rannte hinter dem Mann her, so dass dieser zu Boden ging und von den Sicherheitskräften gestellt werden konnte. Auf der Brust und dem Rücken hatte der Mann in schwarzer Farbe Botschaften geschrieben - diese deuten auf einen Zusammenhang mit einem Finanzanleger hin.