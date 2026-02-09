In der Halbzeitshow des diesjährigen Super Bowl hat sich ein Paar trauen lassen. Wie es zu dieser überraschenden Hochzeit vor einem Millionen-Publikum kam, erfahrt ihr hier.
09.02.2026 - 06:45 Uhr
Die Seattle Seahawks haben zum zweiten Mal den Super Bowl gewonnen. Das favorisierte Team setzte sich in einem einseitigen Finale der National Football League mit 29:13 gegen die New England Patriots durch. In der Halbzeitshow des Super Bowl kam es zu einem kuriosen Moment, als ein Paar live vor einem weltweiten Millionen-Publikum heiratete.