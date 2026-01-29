Paar in offener Ehe Alex’ Ehefrau hat Sex mit anderen – er findet das höchst spannend
Als seine Frau von ihrer Affäre erzählt, ist Alex nicht eifersüchtig – es macht ihn eher an. Heute, 20 Jahre später, gehören Affären zu ihrer Ehe dazu.
Es war der Abend vor seiner Hochzeit, als Alex’ zukünftige Frau ihm eröffnete, dass sie mit einem anderen Mann geschlafen hatte. Dabei waren sie da schon ein Paar gewesen. Mit ihm hatte sie sich schon vorher regelmäßig getroffen, bei ihrer Arbeit im Hotel. Jetzt, kurz bevor sie Alex heiraten würde, wollte sie Klarheit schaffen.