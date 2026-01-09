Als Pädagoge hat Imanuel Stutzmann Generationen von Schülern geprägt, als Ortshistoriker Geschichte präsent gemacht. Jetzt wäre der Gerlinger 100 Jahre alt geworden.
Erinnerungen werden wach besonders in Friolzheim, Heimsheim, Leonberg und Gerlingen beim Namen Imanuel Stutzmann. Der Pädagoge, Schulleiter, Ortshistoriker war bekannt, ein Original im allerbesten Sinne. Und vor allem war er ein Mensch, der sich engagierte und Verantwortung übernahm. Manches, was etwa in Gerlingen selbstverständlich zum Stadtbild gehört, geht auf seine Initiativen zurück. Am 9. Januar wäre Imanuel Stutzmann 100 geworden.