Die massenhafte Explosion von Pager-Funkgeräten in Händen und Hosentaschen von Libanesen setzt ein furchterregendes Signal des Nachbarn Israel. Aber wächst damit dessen Sicherheit?

Christoph Reisinger 18.09.2024 - 16:03 Uhr

Was für ein Schlag! Fast unabhängig von der Frage, ob tatsächlich ein israelischer Geheimdienst hinter der massenhaften Explosion von Pager-Funkgeräten an den Körpern von Hisbollah-Angehörigen im Libanon steckt, ist die Botschaft angekommen: Wer Israel attackiert, legt sich mit den Falschen an. Denn Israel kann seine Feinde überall treffen. Sogar in deren Hosentaschen.