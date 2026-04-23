Nach der Explosion mit einem Toten und vier Verletzten in einer Unterführung im saarländischen Völklingen steht ein 45 Jahre alter Mann unter Mordverdacht. Er sitzt in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mitteilte.

dpa 23.04.2026 - 11:17 Uhr

Saarbrücken - Nach der Explosion mit einem Toten und vier Verletzten in einer Unterführung im saarländischen Völklingen steht ein 45 Jahre alter Mann unter Mordverdacht. Er sitzt in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mitteilte.