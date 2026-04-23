Nach der Explosion in Völklingen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Mordes. Es handelte sich um ein Paket mit Sprengsatz - der mutmaßliche Absender sitzt nun in Untersuchungshaft.
23.04.2026 - 11:33 Uhr
Saarbrücken - Nach der Explosion mit einem Toten und vier Verletzten in einer Unterführung im saarländischen Völklingen steht ein 45-Jähriger unter Mordverdacht. Er soll dem späteren Todesopfer ein Paket mit einem Sprengsatz zukommen gelassen haben, teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit. Der 32-Jährige haben das Paket dann in der Nacht zum Samstag in dem Glauben geöffnet, es enthalte Betäubungsmittel - wobei es zur Explosion kam.