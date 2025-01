Ein Gericht in Rawalpindi sprach den ehemaligen Premierminister in einem Korruptionsfall schuldig. Der Politiker soll gewaschenes Geld an einen Immobilienunternehmer zurückgegeben haben.

red/dpa 17.01.2025 - 10:00 Uhr

Der ehemalige Premierminister Pakistans, Imran Khan, ist in einem Korruptionsfall zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Khans mitangeklagte Ehefrau Bushra Bibi erhielt sieben Jahre Haft. Das Paar will dagegen in Berufung gehen, wie dessen Verteidiger im Fernsehsender Geonews nach der Entscheidung des Gerichts in der Millionenstadt Rawalpindi sagte.