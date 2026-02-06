Am vergangenen Wochenende kam es in Pakistan zu schweren Kämpfen im Südwesten mit Dutzenden Toten. Nun ereignet sich nahe der Hauptstadt ein Anschlag.
06.02.2026 - 11:28 Uhr
Bei einem Anschlag in Pakistan während des Freitagsgebets sind nach Angaben der Polizei mindestens zwölf Menschen getötet und weitere verletzt worden. Der Polizei zufolge handelte es sich um einen Selbstmordanschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus in einem Vorort der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt