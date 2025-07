Pakt für Rechtsstaat: Es braucht mehr als nur mehr Geld

Wenn jedes Reformprojekt dieses Tempo an den Tag legen würde, liefe manches besser in Deutschland. Im Mai haben Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, den Pakt für den Rechtsstaat voranzutreiben. Anfang Juni haben die Justizminister von Bund und Ländern darauf gedrungen, Tempo zu machen. Nun, noch im Juli, ist es so weit. Der Bund stellt mehr Geld für Personal und mehr Geld für Digitalisierung bereit – denn hinter dem wohlklingenden Namen verbirgt sich zunächst einmal schnöder Mammon. Der fließt nun. Dagegen kann niemand etwas haben.