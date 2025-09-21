Palästina Zwei Staaten – bloß eine Utopie?
Am Montag beginnt am Rande der UN-Vollversammlung in New York eine Konferenz mit dem Ziel, Palästina als eigenständigen Staat anzuerkennen.
Die israelische Regierung spricht von einem „diplomatischen Tsunami“. Sie wertet die geplante Anerkennung eines palästinensischen Staates durch wichtige Verbündete als Provokation. Deutschland rutscht damit in eine Zwickmühle. Doch die Lage ist um einiges komplizierter, als wohlklingende Floskeln vorspiegeln.
Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.