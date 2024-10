Die UN-Mitglieder zeigen sich weiterhin sehr besorgt über Israels Arbeitsverbot für das Palästinenserhilfswerk UNRWA. Sie forderten die israelische Regierung nachdrücklich auf, ihren internationalen Verpflichtungen nachzukommen.

red/epd 31.10.2024 - 10:04 Uhr

Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates haben sich sehr besorgt über Israels Arbeitsverbot für das Palästinenserhilfswerk UNRWA geäußert. Jede Unterbrechung oder Aussetzung der UNRWA-Aktivitäten hätte schwerwiegende humanitäre Folgen für Millionen palästinensischer Flüchtlinge, heißt es in einer am Mittwoch in New York veröffentlichten Pressemitteilung des Gremiums.