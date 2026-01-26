Im Rahmen des Gaza-Abkommens sind nun alle toten Geiseln an Israel übergeben. So geht es jetzt mit dem von den USA vermittelten Gaza-Friedensplan weiter.
26.01.2026 - 15:20 Uhr
Gaza/Tel Aviv - Alle von der Hamas entführten Geiseln sind zurück in Israel: Die Leiche des Polizisten Ran Gvili sei identifiziert und nach Israel gebracht worden, teilte Israels Armee mit. Das israelische Militär hatte zuvor auf einem Friedhof im Gazastreifen nach der letzten toten Geisel gesucht. Die Terrororganisation Hamas hatte eigenen Angaben zufolge den Vermittlern des Gaza-Abkommens alle zur Auffindung der Leiche nötigen Informationen übermittelt.