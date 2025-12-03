Mehr als 200 internationale Prominente fordern in einem offenen Brief die Freilassung des palästinensischen Politikers Marwan Barghuti. Sie werfen Israel Misshandlung vor.
Mehr als 200 internationale Prominente haben in einem offenen Brief die Freilassung des inhaftierten palästinensischen Anführers Marwan Barghuti gefordert. Zu den Unterzeichnern des Schreibens zählen die Hollywood-Schauspieler Javier Bardem und Benedict Cumberbatch, die Rocklegende Sting, Schriftstellerin Sally Rooney und Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux sowie die früheren Fußballstars Éric Cantona und Gary Lineker.