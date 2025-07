22.07.2025 - 16:21 Uhr , aktualisiert am 23.07.2025 - 14:41 Uhr

Was seit 2023 aus 1000 Euro in Palantir-Aktien geworden wäre

Während Aktionäre ihren Einsatz vervielfachen, könnte Baden-Württemberg eine teure „Palantir-Falle“ drohen. Steigt der Kurs weiter?

Michael Maier

Während Anleger mit der Palantir-Aktie traumhafte Renditen einfahren, droht den Steuerzahlern in Baden-Württemberg womöglich ein kostspieliges Debakel. Das US-Softwareunternehmen sorgt derzeit sowohl an der Börse als auch in der Politik für Schlagzeilen.