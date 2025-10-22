Doppelte Freude auf dem Wasen: Das Palazzo in Stuttgart feiert den 20. Geburtstag – und Harald Wohlfahrt wird 70 Jahre alt. Der Spitzenkoch verlängert den Vertrag „unbefristet“.
22.10.2025 - 13:21 Uhr
Elf Tage vor der Premiere der neuen Dinnershow „Geisterstunde“ auf dem Cannstatter Wasen feiert Spitzenkoch Harald Wohlfahrt seinen 70. Geburtstag. Der Ausnahmekoch, der über ein Vierteljahrhundert lang nonstop in Baiersbronn mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde, fühlt sich kreativ und fit genug, um seiner Leidenschaft weiter nachzugehen.