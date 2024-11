Nach Unfall im Palazzo in Stuttgart

Das Publikum und das Ensemble standen nach dem Absturz von Alberto Rabago im Palazzo unter Schock. Jetzt können alle aufatmen. Der 32-jährige darf am Donnerstag das Krankenhaus verlassen – die Verletzungen sind nicht so gravierend wie befürchtet.

Uwe Bogen 21.11.2024 - 13:15 Uhr

Die Erleichterung beim gesamten Palazzo-Team ist groß, auch das Publikum wird sich über diese Nachricht freuen: Der mexikanische Artist Alberto Rabago, der am Dienstagabend bei der Premiere in Harald Wohlfahrts Dinner-Zelt abgestürzt war, hat das Klinikum Stuttgart bereits verlassen: Am Donnerstag um 12 Uhr durfte er zurück zu seiner Freundin und allen Kollegen ins Zelt auf dem Cannstatter Wasen.