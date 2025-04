OB Boris Palmer und sein Tübinger Gemeinderat müssen beim aufgestellten Haushalt für 2025 nachbessern. Trotz Einsparungen in Millionenhöhe hat es nicht für eine Genehmigung durch das Regierungspräsidium gereicht.

Florian Dürr 28.04.2025 - 18:07 Uhr

Die Liste an Maßnahmen in der angespannten finanziellen Lage war lang: Einsparungen in Höhe von rund 12,4 Millionen Euro hatte der Tübinger Gemeinderat identifiziert und im Januar beschlossen. Doch es hat nicht gereicht: Das Regierungspräsidium Tübingen lehnt die Haushaltssatzung für das laufende Jahr ab, wie die Stadt am Montag mitteilte. Damit der Haushalt genehmigt wird, müssten nach aktuellen Zahlen noch einmal Einsparungen in derselben Millionen-Höhe erbracht werden, heißt es in der Mitteilung.