An alledem mag etwas dran sein. Sehr viel sogar. Dennoch ist die – zugegeben: etwas nervige – Dauerdebatte um Palmer, die sich jetzt an der Frage des Kabinettseintritts kristallisierte, keine reine Luftnummer. Die Landtagswahl hat erneut und in verschärfter Form gezeigt: Wahlen werden immer mehr zu Persönlichkeitswahlen. Und da sieht es bei den Südwest-Grünen hinter Winfried Kretschmann, Cem Özdemir und Danyal Bayaz mau aus. Gleiches gilt übrigens auch für die CDU, wo im Land niemand in Sicht ist, der einen gereiften Manuel Hagel ersetzen könnte. Palmer zieht auch bei Menschen, die den Grünen und überhaupt den demokratischen Parteien eher fern stehen. Dabei vertritt er keine radikalen Positionen, auch nicht in der Migrationspolitik. Palmers Schwäche und Stärke zugleich besteht darin, das er gern gegen den Strich bürstet. Denn das verschafft Aufmerksamkeit. Bei Wahlen ist das hilfreicher als die Stromlinienförmigkeit grüner Apparatschiks. Für eine Selbstfindung der Landespartei als „CSU der Grünen“, so sie das tatsächlich will, wäre er ein glaubwürdiger Repräsentant. Das Thema Palmer, so scheint es, ist auch nach seinem neuerlichen Rückzug nicht erledigt.