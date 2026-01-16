Pamela Anderson sagt, dass sie heute nur wenig Austausch mit ihrem Ex-Mann hat. Sie habe versucht, dem Musiker Tommy Lee ein Glas Gurken zu schicken, erzählt sie.
16.01.2026 - 08:50 Uhr
Schauspielerin Pamela Anderson wünscht sich besseren Kontakt zu ihrem Ex-Mann und dem Vater ihrer Söhne, Tommy Lee. „Ich frage immer nach ihm. Ich habe versucht, ihm eingelegte Gurken zu senden“, erzählte die 58-Jährige mit Blick auf den Schlagzeuger, mit dem sie in den 90ern verheiratet war, beim Radiosender SiriusXM.