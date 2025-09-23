Der Fitness-Star Pamela Reif macht Halt in Tripsdrill – was hinter dem Besuch steckt und wo sie sich in der Region noch blicken lassen will.
23.09.2025 - 17:03 Uhr
Wer an diesem Mittwoch (24. September) nachmittags im Erlebnispark Tripsdrill unterwegs ist, könnte einem echten Social-Media-Star begegnen: Fitness-Influencerin Pamela Reif schaut ab 14.30 Uhr in Cleebronn (Landkreis Heilbronn) vorbei. Die 29-Jährige, bekannt für ihre Workouts, Ernährungstipps und Millionen Follower, legt dabei auch in Deutschlands ältestem Erlebnispark einen Stopp ein.