Der Fitness-Star Pamela Reif macht Halt in Tripsdrill – was hinter dem Besuch steckt und wo sie sich in der Region noch blicken lassen will.

Wer an diesem Mittwoch (24. September) nachmittags im Erlebnispark Tripsdrill unterwegs ist, könnte einem echten Social-Media-Star begegnen: Fitness-Influencerin Pamela Reif schaut ab 14.30 Uhr in Cleebronn (Landkreis Heilbronn) vorbei. Die 29-Jährige, bekannt für ihre Workouts, Ernährungstipps und Millionen Follower, legt dabei auch in Deutschlands ältestem Erlebnispark einen Stopp ein.

Ganz uneigennützig ist der Besuch der Karlsruherin freilich nicht: Reif ist mit ihrer zuckerfreien Limo „Super Pop" auf Tour und macht Werbung für das Getränk. Für Fans gibt es dabei die Gelegenheit, das Getränk selbst zu probieren. Im Netz heißt es: „Ihr seid der Grund, warum wir diese Reise machen. Also kommt vorbei, lernt unser Team kennen und lasst uns gemeinsam Erinnerungen schaffen."

Wer keine Lust hat, den Eintrittspreis für Tripsdrill zu zahlen, aber Pamela Reif trotzdem aus nächster Nähe sehen möchte, kann sie laut ihrer aktuellen Instagram-Story außerdem auch zwischen 10 und 13 Uhr im Breuningerland in Sindelfingen treffen. Laut Unternehmen komme die Influencerin direkt zum Eingang im EG2 an der Bushaltestelle.

Berührungsängste bei PR-Aktionen kennt die 29-Jährige offenbar nicht: Im vergangenen Jahr packte Reif sogar selbst an der Kasse der Drogeriemarktkette dm mit an.