Im größten Freizeitpark Deutschlands ist es in dieser Woche zu einem Zwischenfall gekommen – der aber glimpflich endete. Am Mittwoch blieb die Wasserbahn „Atlantica Supersplash“ plötzlich stehen. Zuerst hatte „Blick“ aus der Schweiz über die Panne berichtet.

Ein Video zeigt, wie Besucherinnen und Besucher das Fahrgeschäft in schwindeleregender Höhe über eine Treppe verlassen.

Lesen Sie auch

Achterbahn bleibt im Europapark stecken: Sicherheitssystem funktioniert

Der Europapark bestätigte den Zwischenfall. Grund sei eine technische Störung gewesen, die untersucht werde, teilte ein Sprecherin mit. Allerdings zeige die Panne auch, dass die Sicherheitssysteme einwandfrei funktioniert hätten. „Der sicherste Zustand einer Bahn ist immer der Stillstand“, so die Europapark-Sprecherin.

Nach dem Bericht wurde die Bahn am Tag des Vorfalls nicht mehr in Betrieb genommen. Am Donnerstag fuhr die „Atlantica Supersplash“ wieder wie gewohnt. Sie ist die fünfthöchste Achterbahn im Europa-Park und ist bereits seit 20 Jahren in Betrieb.

Im vergangenen Jahr hatte es im Europa-Park zwei Pannen bei der Achterbahn „Blue Fire“, bei der die Passagiere kurz vor dem Looping stecken blieben, gegeben. Die Passagiere mussten rund 40 Minuten auf ihre Rettung warten. Die neue Achterbahn „Voltron Nevera“ war kurz nach ihrer Eröffnung im vergangenen Jahr sicherheitshalber ebenfalls gestoppt worden.