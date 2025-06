Das Leobad bleibt am Freitagmorgen wegen eines Serverausfalls vorerst geschlossen. Wann der Badebetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit noch unklar.

Laura Wallenfels 13.06.2025 - 10:00 Uhr

Das Leobad in Leonberg bleibt am Freitagmorgen vorerst geschlossen. Grund ist ein Serverausfall, der sämtliche technischen Systeme wie Kassen und Drehkreuze betrifft. „Die IT arbeitet bereits mit Hochdruck an der Behebung des Problems “, teilt die Stadt mit. Man hoffe, das Bad noch im Laufe des Tages öffnen zu können. Bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 30 Grad am Wochenende sei das Ziel, den regulären Badebetrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen zu können. Sobald die Ursache gefunden ist, soll das Leobad wieder öffnen.