Europa muss unabhängiger werden von den USA, darin sind sich europäische Nato-Militärs weitgehend einig. Aber wie? Auf einer Pariser Messe zeigen Rüstungsfirmen ihre neuesten Waffen.
15.06.2026 - 05:01 Uhr
Paris - Nach dem Scheitern des Kampfjet-Projektes FCAS fordert Deutschlands Rüstungsindustrie-Verband Lehren für künftige Vorhaben. FCAS müsse man zwar abhaken, aber andere europäische Kooperationen seien weiterhin möglich, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Hans Christoph Atzpodien, der Deutschen Presse-Agentur vor der Pariser Rüstungsmesse Eurosatory.