Der Ferrari-Pilot gibt mit privaten Fotos seine Verlobung mit Partnerin Alexandra Saint Mleux bekannt. Hund Leo nimmt beim Antrag eine wichtige Rolle ein.
03.11.2025 - 09:50 Uhr
Formel-1-Star Charles Leclerc hat sich mit seiner Partnerin Alexandra Saint Mleux verlobt - mit tatkräftiger Unterstützung seines Hundes. Mit der unmissverständlichen Überschrift „Mr‘. & Mrs. Leclerc“ samt Ring-Emoji postete der 28 Jahre alte Monegasse eine Reihe von Fotos bei Instagram und X. Neben Bildern des Paares und einem großen Rosenmeer ist auf mehreren Fotos auch der gemeinsame Dackel Leo zu sehen - der nahm für sein Herrchen beim Antrag eine wichtige Rolle ein.