Papst Franziskus ist tot. Am Samstag findet die Trauerfeier in Rom statt – schlichter als je zuvor. Auch zahlreiche Staatsoberhäupter haben ihre Teilnahme angekündigt.

Katrin Jokic 22.04.2025 - 11:53 Uhr

Die katholische Kirche trauert: Papst Franziskus ist am Ostermontag in seiner Residenz Santa Marta im Vatikan im Alter von 88 Jahren verstorben. Die Todesursache war ein Schlaganfall, wie der Vatikan am Abend bestätigte.