Der Vatikan hat sich heute Morgen erneut zum Gesundheitszustand von Papst Franziskus geäußert. Wie der offizielle Nachrichtendienst Vatican News über X (ehemals Twitter) mitteilte, habe der Papst eine ruhige Nacht verbracht und ruhe sich weiterhin aus.

Letztes Gesundheitsupdate von Sonntagabend

Bereits am gestrigen Abend hatte der Vatikan eine offizielle Pressemeldung herausgegeben, in der es hieß, dass der Zustand des 87-jährigen Kirchenoberhaupts stabil blieb und sich leicht verbessert habe. Papst Franziskus setzte seine Therapie fort, darunter Atem- und Bewegungstherapie. Er hält sich nach wie vor an die ihm verordnete Diät, die mittlerweile auch feste Nahrung umfasst. Laut dem medizinischen Update vom Samstagabend war sein Zustand stabil mit leichten, schrittweisen Verbesserungen. Dennoch bleibt die Gesamtsituation komplex, weshalb die Ärzte weiterhin vorsichtig bleiben. In der Nacht wurde der Papst, wie vorgesehen, nach der täglichen Sauerstofftherapie mit Nasenkanülen erneut auf eine nicht-invasive mechanische Beatmung umgestellt. Ein weiteres medizinisches Update ist für Montagabend geplant, da am Sonntag aufgrund der stabilen Lage kein Bulletin veröffentlicht wurde.

Papst Franziskus hatte zuletzt mehrere offizielle Termine abgesagt, nachdem er an einer Atemwegserkrankung litt. Laut bisherigen Informationen werden seine Aktivitäten vorerst weiter reduziert, um ihm ausreichend Erholung zu ermöglichen.Trotz seiner gesundheitlichen Beschwerden bleibt das Oberhaupt der katholischen Kirche laut Vatikan in engem Kontakt mit seinen Beratern und verfolgt die aktuellen Entwicklungen in der Weltkirche. Weitere Updates zur gesundheitlichen Verfassung des Papstes werden im Laufe des Tages erwartet.